Nei prossimi giorni prenderanno servizio nelle Aree d’emergenza degli ospedali dell’Agrigentino 13 nuovi medici. Come riporta l’edizione odierna del quotidiano La Sicilia, si tratta degli specializzandi: Claudia Castronovo, Ermelinda Parretta e Seelene Mangione e gli specializzati: Giuseppe Pumilia, Antonino Cuttaia, Antonio Giannini, Antonino Di Ranno, Jessica Licata, Jurij Antonio De Francisci, Libertino Sammartino, Antonino Morreale.

Al termine dei lavori portati avanti dalla Commissione esaminatrice, è stata approvata la graduatoria di merito relativa ai candidati in possesso della specializzazione e agli iscritti all’ultimo anno di corso di specializzazione, e sono stati dichiarati vincitori tutti i candidati specializzati inseriti in graduatoria, per i quali è stata disposta l’immissione in servizio a tempo indeterminato a seguito della definizione dell’iter amministrativo e della stipula del contratto di lavoro, e dei candidati specializzandi il cui contratto, come da normativa, sarà stipulato a tempo determinato e a tempo parziale fino alla specializzazione, a seguito della quale saranno assunti a tempo indeterminato.