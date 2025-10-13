ADV

Nuove auto per i servizi sociali del Comune di Licata.

Il Comune di Licata ha rinnovato il proprio parco mezzi con sette nuove Fiat Panda Hybrid, destinate al Settore Servizi Sociali.

“Queste vetture – si legge in un post del Sindaco Angelo Balsamo – saranno utilizzate per potenziare i servizi di assistenza e sostegno alle persone anziane, disabili e in condizioni di fragilità, garantendo interventi più rapidi, capillari e vicini ai bisogni del territorio.

L’iniziativa rientra nel progetto “A.R.E.A. LICATA”, finanziato con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), che mira a migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi sociali della nostra comunità.

Un investimento concreto per una Licata più solidale, moderna e attenta alle persone”.