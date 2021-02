Il responsabile di P. O. per il Dipartimento Polizia Municipale, Giovanna Incorvaia rende noto, con ordinanza n° 35 del 18 febbraio 2021, l’istituzione di un’area di sosta regolamentata in Corso Filippo Re Capriata nel tratto compreso tra la via Architetto Licata e il corso Serrovira e in corso Roma nel tratto compreso tra il corso Serrovira e la via Marotta.

La regolamentazione delle due aree di sosta sarà limitata temporalmente alla fascia oraria 9,00-13,00 e nei giorni feriali. La sosta sarà consentita per 30 minuti e dovrà essere regolata con disco orario o altro supporto da cui si possa evincere l’orario di arrivo.

In corso Roma, in prossimità del civico 115, sarà istituita un’area di parcheggio riservata alle persone diversamente abili. Nelle aree interessate dal presente provvedimento il servizio segnaletica del Dipartimento Polizia Municipale collocherà l’opportuna segnaletica.

“Di comune accordo con il Sindaco, – è il commento dell’Assessore Scrimali – abbiamo stabilito, per venire incontro alle esigenze delle attività commerciali, l’istituzione di due aree di sosta regolamentate temporalmente alla fascia oraria 9,00-13,00 e nei giorni feriali. La sosta sarà consentita per 30 minuti e dovrà essere regolata con disco orario o altro supporto da cui si possa evincere l’orario di arrivo. In corso Roma, in prossimità del civico 115, sarà inoltre istituita un’area di parcheggio riservata alle persone diversamente abili. Con questa iniziativa – conclude Scrimali – intendiamo dare una boccata d’ossigeno alle attività commerciali e al contempo migliorare la viabilità”.