Giornata epocale, quella di ieri, per la città di Palma di Montechiaro. Il consiglio comunale ha votato all’unanimità dei presenti questo importante provvedimento. Un lavoro che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Stefano Castellino aveva avviato alla fine del 2021.

Raggiante, naturalmente, il primo cittadino che così ha riferito in Consiglio comunale: “Spesso e volentieri ci soffermiamo a discutere di tante cose ordinarie seppur altrettanto importanti, e trascuriamo gli obiettivi importanti che vengono realizzati. Oggi abbiamo raggiunto un traguardo eccezionale, grazie al lavoro del Presidente del Consiglio Dott. Domenico Scicolone, della maggioranza ed anche dell’unico consigliere di minoranza Farulla, assente ieri in Consiglio Comunale per ragioni personali, ma che aveva espresso parere favorevole in commissione ed aveva sottoscritto l’emendamento della Commissione.

Ricordo con forte emozione che l’ultimo intervento strutturale sulla pubblica illuminazione risale agli anni 1985-1986, lo ricordo in modo particolare nel seguire lo scambio di opinioni e commenti che si avevano nella mia famiglia, in quegli anni ricoprivano ruoli pubblici mio zio Giulio Castellino, zio Ignazio Montalto e zio Filippo Montalto, fino a quegli anni ricordo da bambino che in alcuni quartieri la sera si rientrava con il lume, quello fu un investimento storico che consentiva di ampliare il parco illuminante.

Ieri, è stato votato un investimento epocale per più di 15 milioni di euro in due anni, il più grande investimento realizzato in questo paese visto che a regime l’investimento supera i 30 milioni di euro che prevede la sostituzione dell’attuale parco illuminante e l’ampliamento dello stesso e nessun quartiere verrà dimenticato, nessuna frazione.

Avremo una città smart e ben 86 telecamere che verranno posizionate nei punti cardine della nostra Palma di Montechiaro. Saranno realizzati tra le altre cose: una sala operativa di altissimo livello a servizio dei Carabinieri e la Polizia di Stato, della Protezione civile, una automazione parziale del nostro impianto idrico, efficientamento energetico dei plessi scolastici ed edifici pubblici, efficientamento del depuratore e dello Stadio Comunale, realizzazione di impianti di produzione energia verde.

Ieri, tutti noi, il Sindaco ed i suoi collaboratori, la Giunta, il Presidente ed il Consiglio Comunale, il Segretario Generale Dott. Amorosia, i Capi area e gli uffici, l’Architetto Di Vincenzo, la commissione interna (Arch Di Vincenzo, Dott.ssa Di Blasi, Dott.ssa Calabrese), abbiamo scritto una pagina di storia.

Se qualche volta accade che si ritardi per un intervento per una buca o un pozzetto, elementi importanti che seguiamo comunque con la massima attenzione, basti ricordare la situazione della Città nel 2017 e confrontarla ad oggi per notare i miglioramenti evidenti e ricordiamoci che, probabilmente, quel ritardo ha consentito di ottenere un risultato così importante che rimarrà indelebile nella mente di tutti i palmesi. Siamo stati chiamati a servire Palma ed oggi credo che almeno in parte l’abbiamo servita senza mai lesinare sforzi”.