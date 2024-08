Pubblicità

L’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato, ieri sera, anche una variazione di bilancio che riguarda la nuova chiesa di Santa Barbara, a Licata, ormai in via di ultimazione, che nei prossimi mesi verrà inaugurata.

Grazie alla variazione di bilancio è stato concesso un contributo di 50.000 euro per l’acquisto degli arredi interni della chiesa.

“Ringraziamo – è il commento della DC di Licata – l’Onorevole Carmelo Pace, Capogruppo della DC all’Ars, il quale, mostrando ancora una volta grande sensibilità, ha accolto le richieste della DC di Licata e dei rappresentanti della comunità parrocchiale”.