L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento lancia attraverso i social una campagna di sensibilizzazione contro la diffusione del covid-19. All’hashtag “pensa alla salute” la collettività del web potrà trovare consigli, raccomandazioni, pillole video e materiale informativo utile a tenere alta la guardia soprattutto in questi giorni di festa. I nuovi contenuti social, in via di definizione, integreranno quelli più generali già presenti nella pagina Facebook istituzionale dell’ASP (realtà virtuale molto seguita con oltre 3200 followers e con copertura dei post pari oltre ventimila utenti) e su quelli dell’account Instagram recentemente attivato. La direzione strategica ASP sostiene fortemente i canali della comunicazione web, strumenti validi ed efficacissimi per raggiungere con immediatezza ampie e variegate fasce di cittadini di tutte le età. Estremamente positiva, in quest’ottica, anche l’esperienza del dialogo diretto con il commissario straordinario, Mario Zappia, attraverso la mail [email protected] La casella ha ricevuto, e sta ricevendo, una notevole quantità di messaggi da parte di cittadini, associazioni, enti ed istituzioni. Si tratta di segnalazioni, richieste di informazioni o semplici suggerimenti direttamente presi in considerazione dal commissario Zappia.