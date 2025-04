Prenderà il via domani il Novenario di preparazione per la Madonna Addolorata in programma dal 2 al 10 Aprile a cura della Parrocchia di Sant’Agostino. Dalle ore 10 è prevista la celebrazione Eucaristica. Dalle ore 17,30 la Novena all’interno dell’oratorio di via Principe di Napoli che precederà la celebrazione eucaristica in programma alle ore 18.