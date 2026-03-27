Anche il Liceo Vincenzo Linares sta celebrando la Notte Nazionale del Liceo Classico. La scuola diretta dalla Professoressa Ileana Tardino resterà aperta con l’espletamento di varie attività a cura degli studenti fino a mezzanotte. La partecipazione alla Notte Nazionale del Liceo Classico è un appuntamento che per il Linares si ripete da diversi anni.