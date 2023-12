Pubblicità

Lanterna Tv trasmetterà in diretta streaming la Messa di Natale. Dopo l’Immacolata e Santa Lucia, il nostro canale proporrà un altro appuntamento di connotazione religiosa. Live dalla Chiesa del Carmine, verrà trasmesso uno dei momenti di maggior richiamo per la comunità religiosa licatese con la collocazione del bambinello all’interno del Santo Presepe e le riprese della Santa Messa natalizia. Ci sarà uno studio creato ad hoc all’interno del Carmine dove verranno commentate le varie fasi di questo suggestivo appuntamento per permettere anche a chi non sarà fisicamente presente in Chiesa di poter comunque assistere alla funzione religiosa. Le parrocchie di Sant’Agostino, Loreto e l’Unità Pastrorale Sette Spade, Carmine e San Domenico hanno deciso per il secondo anno consecutivo di vivere insieme e in comunione la notte di Natale. Queste comunità celebreranno pertanto insieme il Natale. L’appuntamento è poco dopo le 23 di questa sera per la veglia che precederà la Messa.

Sarà possibile assistere alla trasmissione in diretta streaming sui canali Facebook e Youtube di Lanterna Tv.