Sabato prossimo (13 maggio) cade la Notte europea dei Musei, iniziativa nata con il patrocinio del Consiglio d’Europa, UNESCO e ICOM per valorizzare l’identità culturale. E in tutta Europa i musei saranno aperti in notturna con un biglietto simbolico di 1 euro. Il Parco archeologico della Valle dei templi aderisce alla manifestazione con attività al Museo archeologico Pietro Griffo di Agrigento e al poco conosciuto Museo della Badia di Licata.

La Notte dei Musei sarà una ghiotta occasione per valorizzare il Museo della Badia di Licata – visitabile dalle 9.30 alle 13 e dalle 16 alle 23, ingresso gratuito – parte del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi. Un’intera giornata tra estemporanee di arti grafiche (di Teresa La Cognata, Tullia Ciancio, Desirée Di Liberto, Daniele Costa), visite guidate dagli studenti del liceo classico Linares, e musica. Ma il cuore della giornata sarà la presentazione della “Guida archeologica del territorio e all’esposizione del museo”, strumento indispensabile per conoscere il sito; la guida è stata curata da Francesco Gioacchino La Torre e Alessio Toscano Raffa, che alle 17.30 la presenterà con Maria Concetta Parello. E sarà proprio l’archeologa del Parco a condurre alle 18.30 una visita al Museo della Badia dedicata soprattutto agli operatori turistici a cui viene così suggerito un percorso inedito di scoperta di un luogo, appunto, che non fa parte dei circuiti abituali del turismo di massa.