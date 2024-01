Pubblicità

102 anni per nonno Francesco Santamaria. Altro traguardo straordinario per l’anziano tra i più longevi della città. Nato il 6 gennaio 1922, nonno Francesco ha 5 figli e ben 13 nipoti che ne hanno festeggiato il compleanno numero 102. Ancora lucido e arzillo, non ha mai rinunciato al tifo per il Licata calcio con gli ultras che lo ha ribattezzato Ziu Ciciu. Auguri a nonno Francesco dalla redazione di Licatanet e Lanterna Tv.