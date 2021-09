Pubblicità

La Corte d’appello di Palermo ha assolto l’ex Sindaco Angelo Balsamo “per non aver commesso il fatto”. Si chiude così un lungo iter giudiziario durato 8 anni e iniziato ancora prima che Balsamo diventasse Sindaco. Il legale è stato difeso dagli avvocati Gagliano e Fiorello. Abbiamo provato a sentire l’ex Sindaco che ha però (giustamente) preferito tenere un basso profilo come del resto è stato in tutta questa vicenda. Assolto anche Carmelo Malfitano mentre Francesca Bonsignore è stata condannata alla rifusione delle spese legali.