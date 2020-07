Servono le maniere forti. Ogni altra forma di dissuasione sembra non funzionare. Lascia sbigottiti quanto avvenuto la notte scorsa: un cesso è stato abbandonato all’angolo tra via Marotta e corso Roma, in pieno centro. Il tutto mentre è in corso una pulizia (tardiva) della città.

“Stiamo producendo il massimo sforzo per ripulire la città, ma ci sono episodi che ci fanno cadere le braccia – afferma il vicesindaco Antonio Montana – Qualcuno, la notte scorsa, ha abbandonato un gabinetto in corso Roma. È inaudito!

Chiamate il numero 09221885825 e gli operatori verranno fino a casa vostra per ritirare gli ingombranti”. Lo stesso vicesindaco ha annunciato “l’implementazione dei servizi di videosorveglianza e l’inasprimento delle sanzioni per chi verrà beccato a mortificare il territorio”.