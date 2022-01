Pubblicità

Non ce l’ha fatta l’anziana soccorsa questa mattina dai Vigili del Fuoco e dall’ambulanza del 118 dopo essere caduta nella casa di via Gela dove risiedeva, nel quartiere di Oltreponte. Le condizioni in cui la sfortunata donna è giunta al Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso erano apparse fin da subito molto gravi e vani sono stati i tentativi di rianimazione operati dal personale in servizio in ospedale. Pochi dubbi sul fatto che a causare il decesso possano essere state le conseguenze della caduta forse arrivata in seguito ad un malore.