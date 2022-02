Pubblicità

L’impatto della scorsa notte in via Fiumevecchio è risultato fatale al 15enne che si è schiantato con la sua moto. Vani sono stati i tentativi di salvarlo da parte dell’equipe medica del traumatologia center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo dove era stato trasferito in elisoccorso. Troppo gravi le ferite riportate.