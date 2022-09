Pubblicità

Bando di manifestazione di interesse, con urgenza, per i tre presidi ospedalieri di Agrigento, Licata, Canicattì per la nomina di Dirigente delle Professioni Sanitarie (Dirigente infermieristico – Ostetrico), non ancora portato a termine. Una nota del TDM inviata al Commissario Straordinario dell’ASP di Agrigento e al Direttore Sanitario P.O di Licata.

Giunge segnalazione a questo Tribunale per i diritti del malato di Cittadinanza Attiva, con sede presso l’Ospedale di Licata, che, non è ancora stato portato a termine da parte della Dirigenza Asp di Agrigento, il bando di concorso, o meglio, il bando di Manifestazione di interesse, emesso con carattere di urgenza, riguardante i tre presidi ospedalieri abbastanza significativi di Licata, Agrigento, Canicattì, di immissione nel ruolo di Dirigente delle professioni sanitarie (dirigente infermieristico, ostetrico).

Detti incarichi, di posizione amministrativa istituiti già nel 2014, hanno consentito di emanare l’ultimo bando nei primi mesi del 2022 per i tre posti vacanti disponibili (Licata, Agrigento e Canicatti) tra l’altro, per candidati aventi titolo di laurea specialistica.

• Considerata tale figura di fondamentale importanza in particolare nella gestione e nella organizzazione del personale di comparto (Infermieri, ostetrici, OSS, ausiliari ecc…);

• Che i suddetti ospedali risultano tutt’oggi privi del detto dirigente qualificato;

• Trattandosi di azienda pubblica che non può esonerarsi, tantomeno tardare di portare a compimento, nel più breve tempo possibile. gli adempimenti di Sua competenza;

• Soprattutto, come in questo caso, considerato detto bando, già in origine, URGENT” e tra l’altro con personale disponibile nei nosocomi e con un costo economico aziendale irrisorio.

Non si capisce se l’urgenza tanto decantata in norma, come imperativa, abbia perso consistenza, nel corso dei lunghi mesi trascorsi

Questo TDM chiede cortesemente come mai questa Asp di Agrigento, non ha dato seguito e portato a termine detto bando che poteva essere completato già molto tempo fa.

Si resta in attesa di un cortese riscontro da parte della S.V. Ill.ma.

Il Coordinatore responsabile del Tribunale per i diritti del malato

Di Cittadinanza Attiva – Prof. Vincenzo Scuderi