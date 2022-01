Pubblicità

Nominati formalmente i direttori di struttura complessa di medicina e chirurgia di accettazione ed urgenza per gli ospedali di Sciacca e Licata. Si tratta, rispettivamente, di Ignazio Galizia e di Salvatore Di Vita. I neo-primari di pronto soccorso, vincitori delle procedure concorsuali, sono stati ricevuti questa mattina dal commissario straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, Mario Zappia, per la formale sottoscrizione del contratto. In dirittura d’arrivo anche gli iter per la nomina dei primari al “San Giovanni di Dio” di Agrigento ed al “Barone Lombardo” di Canicattì.