Quali sono i benefici per le aziende che scelgono il noleggio a lungo termine? Questa è una delle domande più frequenti, che si pongono gli imprenditori nel momento in cui iniziano a prendere in considerazione la possibilità di rinunciare all’acquisto dei propri veicoli, per fare spazio ad una soluzione differente, e meno impegnativa.

Si perché il noleggio rappresenta un’alternativa estremamente vantaggiosa, per le imprese, e non solo per quelle impegnate esclusivamente nel settore della logistica e dei trasporti. Possedere un veicolo, infatti, è sempre un onere, non solamente in termini economici.

La svalutazione del mezzo, i costi per gli interventi di manutenzione, il pagamento dell’assicurazione e tutte le altre spese, necessarie per la messa in strada, sono solo alcune delle problematiche che, chi sceglie il possesso, deve prendere in considerazione, obbligatoriamente. Con il noleggio, invece, tutto questo non rappresenta più un problema, perché all’interno della rata mensile, sono comprese tutte le spese, da quelle per l’utilizzo effettivo dei veicoli, fino al cambio gomme. E senza alcun costo aggiuntivo “improvviso”.

Sempre che il vettore di riferimento, sia in grado di proporre un servizio realmente completo e trasparente.

E per chi vuole davvero il meglio, non c’è nessuno come ABordo, il nuovo servizio di noleggio lungo termine per aziende di Sella, leader nel settore del leasing che, grazie alla sua lunga esperienza, è in grado di mettere a disposizione le soluzioni più convenienti, nel rispetto di quelle che sono le esigenze dei clienti.

Grazie ad una consulenza dedicata, infatti, chi sceglie ABordo, ha la certezza di avere al proprio fianco un partner in grado, realmente, di comprendere le necessità della propria azienda, e di indirizzarlo verso la formulazione più adatta, anche a livello fiscale.

Perché tra i tanti vantaggi che il noleggio a lungo termine offre alle aziende, c’è anche la possibilità di dedurre i costi dalle tasse, sia quelli dell’iva che quelli del canone annuo. Questo, naturalmente, dipende dal tipo di utilizzo che si fa del veicolo.

Nel caso in cui il mezzo venga impiegato esclusivamente per mansioni inerenti all’attività lavorativa (e questo vale sia per le auto, che per i veicoli di portata superiore), il costo dell’iva può essere detratto per intero. Stessa cosa per quello relativo alla rata mensile, che comprende sempre sia le spese per l’utilizzo del mezzo, che quelle per tutti gli altri servizi.

Ma i benefici, a livello fiscale, per chi sceglie il noleggio, sono ancora di più. Per scoprirli, però, è sempre meglio affidarsi a chi, come Sella Leasing, è in grado di prospettare al cliente ogni possibile soluzione, per poi formulare un piano su misura, sempre chiaro e conveniente.