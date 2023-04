Pubblicità

Privati, aziende e professionisti scelgono ormai, senza più farsi fermare dai pregiudizi, il servizio di noleggio a lungo termine. Un modo conveniente, sicuro e veloce che permette di avere una macchina in ottime condizioni, da scegliere in base alle proprie esigenze, e senza acquistarla. L’affitto della vettura rappresenta ormai il passe-partout per non avere più pensieri in merito alla mobilità. Basta sottoscrivere un contratto e stabilire la tariffa mensile da versare, per il resto non occorre occuparsi più di nulla, a parte fare rifornimento.

Ma quali documenti servono per poter sottoscrivere un contratto di noleggio a lungo termine? Come sempre in Italia la burocrazia è un po’ farraginosa, lenta e a volte infastidisce ma basta affidarsi ai professionisti del settore per avere meno incombenze possibili e far filare tutto liscio, anche in questo caso. Su Rent4you.it, il sito dell’agenzia italiana che vanta oltre 30 anni di esperienza in questo settore, è possibile trovare tutte le info utili del caso. Si tratta di un player affidabile che renderà snella e semplice anche la parte relativa agli adempimenti burocratici.

Basta affidarsi a Rent4You per snellire anche la procedura di contratto. In generale, infatti, per stipularlo, per i privati serve presentare un contratto di lavoro corredato dalle ultime buste paga, il CUD o il 730, insieme ai documenti personali, carta d’identità, e codice fiscale, fornire le coordinate bancarie e firmare il consueto modulo dedicato alla privacy. Nella maggior parte dei casi l’età minima per attuare il noleggio a lungo termine è 21 anni arrivando fino agli ultra-settantenni per i quali possono essere previste delle restrizioni. Per i pensionati, infatti, è necessario esibire i documenti inerenti alla pensione.

Per il noleggio dedicato alle aziende, invece, serve presentare nella documentazione il bilancio, il documento d’identità del rappresentante legale ed il modello unico. Per i professionisti si aggiunge il certificato di attribuzione della partita iva. Come è evidente i documenti da raccogliere sono diversi, ma grazie all’esperienza e alla guida di Rent4You la procedura risulterà veloce e anche molto facile. Basta affidarsi ai dei professionisti di lunga data che sanno come guidare i clienti per snellire il tutto, usufruendo anche del vantaggi dell’online. Tutto sarà davvero semplice e immediato per mettersi quanto prima alla guida dell’auto che si è sempre sognato.