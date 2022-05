Pubblicità

Si è concluso il progetto di sensibilizzazione alle tematiche ambientali curato dall’’Istituto Comprensivo “Alessandro Manzoni” di Ravanusa, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Licata e con l’Ufficio Circondariale Marittimo.

Stamane, alcune classi della scuola secondaria di primo grado del “Manzoni” guidate dai docenti Salvatore Curto e Claudia Falzone hanno provveduto a liberare dai rifiuti la spiaggia della Mollarella e a posizionare un cartellone munito di contenitore per sensibilizzare contro l’abbandono sull’arenile delle cicche di sigaretta.

Il comandante Piergiorgio Luminari della Capitaneria di Porto di Licata ha accolto i ragazzi con una motovedetta ed ha risposto alle domande dimostrando grande disponibilità e sensibilità sul tema.

Hanno partecipato all’iniziativa il Sindaco di Licata Giuseppe Galanti e l’Assessore alla Pubblica Istruzione Violetta Callea, coadiuvati da alcune volontarie della Procivis di Licata.

“È stata scelta per il progetto la Baia della Mollarella – dichiarano i referenti del progetto – luogo per eccellenza del turismo balneare a Licata, in quanto rappresenta uno dei lidi più rappresentativi della costa licatese, anche al fine di scoraggiare l’abbandono indiscriminato delle cicche di sigaretta lungo l’arenile e allo stesso tempo sensibilizzare gli allievi alle tematiche di tutela ambientale”.