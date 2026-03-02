ADV

In occasione del 140° anniversario della fondazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri, la sezione locale si è riunita in una sentita celebrazione, unita ai familiari nel segno di appartenenza, solidarietà e condivisione.

La Santa Messa, animata con devozione dal coro e presieduta da padre Stefano Principato, assistente spirituale della sezione, ha rappresentato il cuore dell’evento.

Un ringraziamento particolare è andato al Sindaco Angelo Balsamo e alla Presidente del Consiglio comunale Anna Triglia, la cui presenza ha testimoniato la vicinanza delle istituzioni.

Particolare benvenuto è stato rivolto al nuovo comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile, tenente Paolo Milo, in rappresentanza del capitano Marco Massimino, a sottolineare il legame indissolubile tra Arma in servizio e in congedo.

Il luogotenente cav. Paolo La Quatra, presidente della sezione ANC di Licata, ha ricordato le origini dal 1886, quando nacque la prima sezione, e ha rinnovato l’impegno a custodire i valori di fratellanza e condivisione.

Nella giornata significativa, tutti si sono affidati alla Virgo Fidelis, patrona dei Carabinieri, certi della sua protezione costante.

Un momento di unità e memoria per continuare con vigore il cammino futuro.