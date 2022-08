Pubblicità

È stato prorogato al 28 agosto prossimo il bando aperto agli esercenti che intendono partecipare ai festeggiamenti di settembre a Palma di Montechiaro dove si festeggia la Patrona Maria SS del Rosario. Su iniziativa del sindaco, Stefano Castellino e dell’assessore Angela Incorvaia è stato deciso che non ci sarà nessuna tassa per lo stallo delle bancarelle. Naturalmente, fino al completamento dei posti previsti. In passato lo stallo comportava una spesa che andava dai 20 agli 80 euro giornalieri. Chiaramente per evitare di rimanere tagliati fuori, occorrerà prenotare il posto subito.

“Abbiamo deciso – dicono il sindaco Castellino e l’assessore Incardona – di concerto con l’intera giunta municipale di venire incontro agli esercenti che causa covid hanno subito, negli ultimi due anni, dei danni notevoli. Come amministrazione comunale, pertanto, abbiamo voluto dare un segnale alla categoria. Bisogna affettarsi per non rischiare di rimanere fuori anche perché gli spazi non sono illimitati”.