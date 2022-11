Come accade praticamente all’inizio di ogni anno didattico, anche in questa circostanza arrivano segnalazioni per il mancato avvio del servizio di refezione scolastica nei plessi di pertinenza comunale. A lamentarsi (giustamente) sono i genitori degli studenti del plesso Serrovira. “E’ iniziato l’orario prolungato – ci fa sapere un genitore – ma della mensa scolastica nemmeno l’ombra. Siamo costretti a tenere i bambini con panini o con pasti preparati alle 6 del mattino. Ci siamo rivolti al Comune ma come sempre ci è stato riferito che non ci sono fondi. Per i genitori che lavorano questo è un problema serio”. Ovviamente la questione non è riferita solo al plesso Serrovira ma a tutte le scuole di pertinenza comunale dove è prevista la mensa.