Riceviamo e pubblichiamo una nota di Sergio Vincenti, uno dei promotori degli eventi e tra coloro i quali si sono impegnati a reperire i fondi attraverso il contributo libero e spontaneo di imprenditori e professionisti. Il resoconto verrà reso pubblico alla fine delle festività.

“Voglio esprimere la mia delusione la mia amarezza ed il mio forte disappunto sull’ennesima ingiustizia arrecata alla nostra comunità in particolar modo ai nostri giovani costretti ancora una volta a doversi spostare in altre località per poter trascorrere l’inizio del nuovo anno all’insegna della musica e della spensieratezza. Dopo l’inspiegabile, tanto più tardivo, annullamento della serata dei Direzione Sud, notificato appena due ore prima l’inizio della esibizione, arriva l’ennesimo Diniego, anch’esso poco chiaro ed altrettanto tardivo, della serata del 31, evento attesissimo non solo per la programmata esibizione del gruppo dei Sikania ma per quello che esso stesso rappresenta, l’inizio di UN NUOVO ANNO. Penso che al naturale desiderio di un genitore, di sapere al sicuro i propri figli, Debba corrispondere quello delle Istituzioni nel garantire che gli stessi non debbano esporsi a rischi inutili, ed è quello che purtroppo avvenuto ieri sera quando molti dei nostri figli sono stati costretti a spostarsi nei paesi limitrofi, dove pare, tutto sia possibile.

Volevo precisare che l’annullamento di ognuno di questi eventi non ha creato solamente rabbia e delusione ma anche un danno economico avendo già pagato in anticipo SIAE e Service e dovendo comunque corrispondere ai gruppi la parcella pattuita.

Voglio in questa spiacevole occasione ringraziare tutti coloro che attraverso il loro contributo economico hanno condiviso questo progetto che, se pur frammentato in quella che era la sua originale previsione, e nonostante qualche percepito boicottato, ha offerto ed offrirà nei giorni a seguire qualche altro momento di spensieratezza. Sarà mia premura alla fine delle festività, come da impegno iniziale, rendere pubblico il bilancio economico, menzionando singolarmente ogni sponsor e la somma che hanno versato nelle casse dell’organizzatore , nonché le spese sostenute per ogni singolo evento. Auguro a tutti Un Felice Anno Nuovo”.