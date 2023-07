Nido di caretta-caretta sulla spiaggia di Malerba a Palma (vd)

ADV

Dopo tantissimi anni, una tartaruga Caretta caretta ha scelto nuovamente Palma di Montechiaro per nidificare. In particolare, ha scelto la spiaggia di Malerba, una delle più belle del litorale palmese, frequentata da tantissimi amanti del mare e pulita giornalmente da Palma Ambiente, guidata da Mario Stagno. Ed è proprio questo che ha fatto la differenza visto che le testuggini per nidificare scelgono i fondali e le spiagge più pulite. È stato subito festa. Sono intervenuti i volontari del WWF, sezione di Licata, che hanno provveduto ad isolare l’area.

“Nell’apprendere questa splendida notizia – dice il sindaco di Palma di Montechiaro Stefano Castellino – Voglio ringraziare i cittadini che hanno segnalato la presenza del nido e il WWF di Licata che prontamente è intervenuto per mettere l’area della nidificazione in sicurezza. Tra l’altro, personalmente, al WWF sono molto legato visto che da giovanissimo ho prestato servizio in questa associazione, grazie al compianto Francesco Galia al quale voglio dedicare questa meravigliosa notizia, si è sempre battuto a difesa della natura, del nostro territorio, della fauna e della flora. La spiaggia di Malerba è una sorta di paradiso terrestre anche se permane qualche problema della viabilità malgrado tutti gli sforzi effettuati. Tanti anni fa avevamo registrato una nidificazione della tartaruga a Ciotta, adesso questo ritorno che ci rende orgogliosi. Spero che questa nidificazione sia la prima di una lunga serie. Chiedo a tutti gli avventori della spiaggia di Malerba di fare attenzione e di tenere i giusti comportamenti per tutelare il nido fino a quando non avverrà la schiusa. Il mio pensiero va al compianto Francesco Galia, responsabile del WWF di Licata per lunghi anni, a cui ero molto legato, deceduto prematuramente. Lui si è sempre battuto a difesa della natura, del nostro territorio, della fauna e della flora. Grazie di Cuore al WWF di Licata ed all’operatore Enzo Galia, alla Palma Ambiente, dal Presidente Stagno, Vice Presidente Cacciatore, Consigliere Burgio, Responsabile del Cantiere Di Falco e tutti gli uffici e i dipendenti, per la cura della pulizia dei nostri Litorali, alla Mediterranea per il servizio di salvataggio e cura delle spiagge, grazie altresì al Responsabile del Settore Ambiente Arch. Lillo Inguanta per la sua dedizione e l’ausilio fornito al sottoscritto, all Assessore all Ambiente Massimo Amato e a tutto l’esecutivo”.