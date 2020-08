Angelo Vincenti dà voce al malcontento di quanti risiedono nelle contrade balneari di Nicolizia, Colonne e Balatazze per la condizione in cui versa il manto stradale dell’area.

“Da tempo i residenti delle contrade Colonne, Nicolizia e Balatazze chiedono il ripristino dell’ultimo tratto di strada che permette di arrivare al mare, una discesa ripida realizzata con basole e che da diverso tempo necessita di manutenzione. Più volte si sono evitati incidenti grazie all’intervento degli stessi residenti che hanno eliminato i pericoli, ma adesso è indispensabile l’intervento dell’amministrazione al fine di sistemare in maniera adeguata e sicura quel tratto di strada. Non solo i residenti ad avere difficoltà ad attraversare quella discesa, ma anche i tanti fruitori delle splendide calette di quel tratto di costa. L’ultima richiesta è stata presentata nel mese di luglio, ma anche questa volta nessuno si è fatto vedere e se si considera che i lavori potrebbero essere eseguiti con lo stesso personale comunale a costi irrisori. La sicurezza è fondamentale e anche l’altro giorno in occasione di un’operazione di salvataggio, la stessa ambulanza ha avuto grandi difficoltà a scendere. Pertanto per l’ennesima volta, al fine di scongiurare gravi incidenti, chiedo un intervento urgente per rimettere a posto questo tratto di strada”.