“Si compie oggi un percorso iniziato anni fa e si rafforza un presidio fondamentale per il nostro territorio”.

Lo dichiara il deputato regionale Angelo Cambiano in merito all’avvio, a partire dal 9 maggio 2026, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali di Neuropsichiatria Infantile a Licata, grazie alla collaborazione con IRCCS Oasi Maria SS. di Troina.

“Nel 2017, durante la mia esperienza amministrativa da sindaco, insieme all’allora assessore Annalisa Cianchetti, avevamo avviato il progetto per la realizzazione di un centro di riabilitazione, capace di offrire risposte concrete e multidisciplinari a una fascia particolarmente fragile della popolazione. Era una necessità evidente allora, così come lo è oggi”.

Quel percorso, interrotto dalla sfiducia votata dal Consiglio comunale, aveva subito un arresto, rallentando la realizzazione di importanti attività. Il progetto ha poi trovato concreta attuazione con l’inaugurazione del Centro riabilitativo il 13 aprile 2023.

“Oggi, a distanza di anni, non solo quel sogno è diventato realtà, ma si arricchisce di nuove opportunità assistenziali. Le famiglie di Licata e del comprensorio potranno accedere più facilmente a valutazioni specialistiche di Neuropsichiatria Infantile, senza doversi necessariamente spostare a Troina”.

Le attività saranno garantite grazie anche alla disponibilità della Dott.ssa Carola Costanza, Neuropsichiatra Infantile presso IRCCS Oasi Maria SS. di Troina, contribuendo a rendere la prima valutazione o i follow-up, erogati in regime di extramoenia, più accessibili al territorio.

Le prestazioni saranno effettuate presso il Centro Nicastro di Licata, sito in via Michelangelo Buonarroti 81, e presso la sede di Casteltermini.

“Questa iniziativa ha anche un valore profondamente umano. Annalisa Cianchetti, madre della dottoressa Costanza, aveva creduto con determinazione e amore per la città in questo progetto. Sono certo che oggi, con il suo spirito combattivo, guarderebbe a questo risultato con grande orgoglio”.

“È un risultato importante – conclude Cambiano – reso possibile grazie all’impegno delle istituzioni sanitarie coinvolte e alla tenacia di chi non ha mai smesso di credere in questo progetto. Un passo concreto per garantire diritti, dignità e qualità delle cure alle famiglie del territorio”.