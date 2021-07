Pubblicità

Manca l’assessore al Turismo e il programma di eventi estivi latita. A prendere posizione è il consigliere comunale Andrea Burgio.

A Licata l’estate trascorre deliziosamente, di certo non mancano le belle giornate che ci fanno godere il nostro spettacolare mare ma purtroppo, sempre riferendoci alla stagione estiva, di cose ne mancano in quanto di turistico abbiamo solo la vocazione, addirittura ci manca pure l’assessore con tale delega e dunque la città si chiede cosa aspetta il sindaco Galanti a nominare il nuovo assessore?!?!?

Dopo circa 40 Giorni dalle dimissioni del Dott Decimo Agnello assessore con delega allo sport, turismo e spettacolo ancora il vuoto. Per una città turistica, ovvero solo a vocazione turistica, è giusto che debba trascorrere tanto tempo per designarne uno nuovo?!?!?

Mi auguro che il sindaco lo scelga di qualità e non solo per insignificanti giochi di palazzo e dopo tutta questa attesa la montagna non partorisca un topolino perché Licata non merita questo.

Mi chiedo pure, in questi mesi di pandemia molti dei quali in lockdown e restrizioni varie in cui non è stato, giustamente, possibile organizzare eventi e quindi l’Assessorato non è stato oberato di lavoro correndo per l’organizzazione di eventi vari, a cosa si è dedicato???

Tralasciando gli eventi, spettacoli e quant’altro cosa ha programmato per il turismo?

Tutte le città turistiche hanno programmato e di conseguenza proposto delle offerte turistiche accattivanti ed interessanti, e noi???

Dunque sindaco l’invito a nominare al più presto il nuovo assessore e pianificare insieme a lui un programma/progetto turistico per Licata, per fare tutto questo occorre collaborazione all’interno della giunta municipale in quanto prima di programmare eventi e spettacoli e quindi invitare ospiti/turisti occorre mantenere pulita la città, una buona cura del verde pubblico, una buona viabilità, garantire sicurezza e tanto altro, insomma sono cose che le altre città riescono a fare.

Fare turismo senza questi elementi base è contro producente, in quanto se arriva anche un solo turista e osserva tutto questo degrado arriva al suo paese e non consiglierà sicuramente a nessuno di venire a Licata.

Prima di organizzare eventi, solo perché di devono fare, occorre altro. Paragono la nostra città ad una bella signora che indossa i migliori abiti e si trucca in modo superlativo ma se prima non ha fatto una doccia non ha concluso nulla ed ahimè Licata al momento è così.

Caro sindaco si impegni con la tutta la sua giunta, ognuno con le proprie deleghe a rendere Licata vivibile per i Licatesi ed accogliente per i turisti.

Quando tutto ciò è pronto, con una buona campagna pubblicitaria/promozionale attraverso gente esperta nel settore possiamo richiamare turisti e finalmente essere una città turistica e non solo a vocazione.

Andrea Burgio