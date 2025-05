Martedì 6 Maggio alle ore 22:30 in Piazza Progresso, a chiudere i Festeggiamenti di Maggio, saranno il rapper Nesli con la sua band. Nesli porterà sul palco “Oceani e Tsunami”, il nuovo singolo uscito ad inizio anno. Non si terrà lo spettacolo di Shade, inizialmente previsto proprio per il 6 Maggio.