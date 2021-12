Pubblicità

Si chiama “Dall’Avvento all’Epifania” ed è un progetto che riguarda i servizi aggiuntivi della Polizia Municipale da prestare nel periodo che va da dicembre all’Epifania durante il quale sono previste manifestazioni natalizie non religiose, processioni e servizi anti Covid disposti dalle ordinanze del Questore di Agrigento. La copertura finanziaria di questi particolari servizi natalizi (per i quali è stata stanziata la cifra di 14mila euro) è garantita dai proventi contravvenzionali e dagli introiti delle sanzioni amministrative. Tra i servizi da attuare ci sono la realizzazione di isole pedonali, la viabilità in occasione di manifestazioni, la messa in sicurezza dei siti interessati e il rispetto delle prescrizioni anti Covid. “Queste situazioni – si legge nel provvedimento a firma del comandante Giovanna Incorvaia – richiedono l’intensificazione delle attività della Polizia Municipale che si aggiungono ad altri servizi d’istituto. Considerato che il personale di Polizia Municipale numericamente si è ridotto per varie ragioni e in organico risulta esserci un numero consistente di personale contrattista di fascia C a 18 ore settimanali”. Il Comando di Piazzale Libia può contare pertanto su un numero ridotto di unità da poter utilizzare per lo svolgimento delle varie attività. “Il progetto continua la determina – prevede il coinvolgimento di tutto il personale operativo della Polizia Municipale per il raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati”. La partecipazione al progetto avviene soltanto su base volontaria e il lo svolgimento sarà espletato solo fuori dall’orario di servizio ordinario. Ci sarà anche una fascia di servizio notturna (da mezzanotte alle sei del mattino) il cui compenso verrà incrementato del trenta per cento.