Il catalogo della fondazione pg 5 cuore fondata da Domenico Dolce “stilista D&G” contiene tre scatti della fotografa licatese Teresa Bontà. Lo scatto centrale è stato esposto presso la fondazione ed ancora è esposto in sede. “Mercoledì 11 agosto – ci racconta Teresa – ho avuto l’onore di presenziare alla mostra per la consegna del catalogo alla presenza di Domenico Dolce e Giuseppe Leone illustre fotografo Siciliano. Un rinfresco nella seda Pg5 cuore ed un pranzo in seguito dove ho avuto il piacere di pranzare con Domenico e tutti collaboratori. Un’esperienza unica ma al contempo tante belle cose sulle mie foto, dai consigli ma anche nuovi spunti per una crescita in più. Domenico è una persona veramente umile ed aver avuto la fortuna di parlare della mia città, delle mie opere ma soprattutto della Sicilia è qualcosa che ricorderò per tutta la vita”.