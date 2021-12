Pubblicità

Aprirà domani la personale di pittura “Nei colori la mia anima” ad opera dell’imprenditrice Carmela Sciandrone. L’inaugurazione Domenica 12 dicembre 2021 alle ore 18 presso il locale “just do it” in Corso Umberto al civico 28. La mostra durerà diverse settimane e vi invitiamo a visitarla poiché è composta da opere davvero di pregevole fattura. In questo articolo vi proponiamo due dei dipinti che verranno esposti.