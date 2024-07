Pubblicità

“Da parte nostra abbiamo creato tutte le condizioni possibili all’arrivo di navi cisterna nel nostro porto che è dotato di appresamenti idonei ad ospitare questo tipo di attività. Tuttavia la decisione sull’eventuale arrivo a Licata di una o più navi cisterna per rifornire di acqua una parte di città, non è di nostra competenza. Sarà infatti la Protezione civile regionale a decidere e stabilire se la situazione è di una effettiva tale gravità da richiedere l’invio a Licata di navi cisterna”. Queste le parole del Sindaco Angelo Balsamo in relazione all’arrivo della nave Ticino della Marina Militare.