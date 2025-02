Consegnati gli attestati di partecipazione alle classi e agli alunni che hanno aderito al Progetto “Natale con Fantasia” indetto dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la coordinatrice del Progetto Gabriella Soraci, in occasione delle recenti Festività Natalizie.

“L’obiettivo principale – afferma l’Assessore allo Sport, Turismo e Spettacolo Maria Sitibondo – era quello di trasmettere ai ragazzi, grazie anche e soprattutto all’insosituibile e instancabile supposto dei docenti, il rispetto per l’ambiente facendo leva sulla loro fantasia e sulla conoscenza e il buon riutilizzo dei materiali da recupero. Con l’aiuto dei docenti, si è voluta, dunque, valorizzare la creatività degli alunni accrescendo in loro, nel contempo, la consapevolezza che l’ambiente è un bene fondamentale che va assolutamente tutelato.”.

“I presepi – continua la coordinatrice del Progetto Gabriella Soraci – sono stati oggetto di numerosisime visite e sono stati premiati da una Giuria Popolare per la creatività e l’originalità usate nella progettualità e nella realizzazione degli stessi. Plastica, carta, vecchi oggetti (valigia, televisore) sono solo alcuni dei materiali di seconda mano utilizzati dagli alunni e dagli insegnanti come elementi base per rappresentare la Natività e i personaggi””.

Grande soddisfazione per un progetto che ha coinvolto tutte le scuole di ogni ordine e grado della Città.

Ecco l’elenco dei Premiati:

1° Classificato ex equo

I.C.F.Giorgio

Plesso Greco classe 2 B

I.C.Leopardi

Plesso Bonsignore (Sofia Battimili – Mara Chiarelli – Anita Rollini – Ginevra D’Arma e Violet Graci classe 1E)

2° Classificato ex equo

I.C.Leopardi

Plesso Bonsignore Classi 3A e 3B

I.C.F.Giorgio 3 B

Primaria

1. I.C.F.Giorgio – Plesso Peritore Classe 5G

2.I.C.F.Giorgio – Plesso Badia Classe 3 A

3. I.C.F.Giorgio – Plesso Parla Classe 2 D

Scuola dell’Infanzia

I.C. F. Giorgio