Il 21 marzo, nel giorno che celebra il risveglio della natura e la poesia, Licata si stringe attorno alla sua figlia più fiera e tormentata. A 99 anni dalla sua nascita, la voce di Rosa Balistreri torna a vibrare tra le mura di quella che fu la sua dimora, per una serata di memoria viva, canti di libertà e racconti di una Sicilia senza tempo.

Non sarà solo una commemorazione, ma un dialogo aperto tra musica e parole per onorare l’eredità della “Voce della Sicilia”.

Il Programma della Serata:

Conversazione e Memoria

Un viaggio nei ricordi e nell’impatto culturale di Rosa attraverso le voci di Pino Apprendi e Mario Gaziano.

Interventi Artistici

La serata sarà animata da artisti che portano avanti la tradizione del folk e del racconto popolare: Sandro Ficarra (Trivella Folk), Antonio Zarcone,

Franco Sodano, Mel Vizzi e gli amici della Putia del Cuntastorie.

Direzione Artistica: Maestro Antonio Zarcone.

Ingresso: Libero fino ad esaurimento posti.

Per garantire la migliore accoglienza in questo luogo simbolo, si consiglia di arrivare con anticipo.

Contatti:

Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al Direttore della Casa di Rosa, Mel Vizzi, al numero: 338 6583275.