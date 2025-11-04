Sabato 8 Novembre 2025 ore 18 presso la Casa di Rosa in via Martinez, 42 vi sarà la presentazione del libro di poesie in siciliano con traduzione in italiano di Aristotele Cuffaro “MUZZICUNA” a cura del Centro Studi di Cultura Siciliana e Mediterranea e della Casa di Rosa. La serata culturale verrà arricchita dall’esibizione del musicista Basilio Varveri con antichi canti di Leonforte e della Sicilia contadina.

Poesia e musica insieme formano un binomio nel quale esse si arricchiscono a vicenda.

Aristotele Cuffaro agrigentino, operatore culturale, ma anche commediografo, attore e poeta con la raccolta di poesie “Muzzicuna” ha realizzato un mosaico di emozioni, miste a sensazioni ed esperienze dettate da vissuto e pensieri profondi.

“Muzzicuna” la parola si fa luce nel cuore del tempo.

In questo libro la poesia di Aristotele Cuffaro si rivela un’esperienza straordinaria, un’indagine essenziale sulla condizione umana. Dalle radici del contingente osservato la sua lingua si fa compagna e guida, nutrendo un susseguirsi di accadimenti che svelano il paesaggio interiore: un viaggio attraverso sensazioni, valori, sentimenti e l’eco della nostalgia. La poesia di Aristotele Cuffaro si trasforma così in un canto potente, talvolta amaro, ma sempre forte e consapevole.

