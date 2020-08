Il parlamentare regionale Carmelo Pullara condivide la decisione del Governatore Musumeci per lo sgombero di hotspot e centri di accoglienza.

“Condivido totalmente e sostengo con forza la scelta del Presidente della Regione Nello Musumeci di firmare un’ordinanza di sgombero di hotspot e centri di accoglienza per i migranti. Oggi più che mai occorre ripristinare la legalità”.

Sono le parole del deputato regionale l’On.Carmelo Pullara capogruppo Popolari e Autonomisti all’Ars.

“L’aumento della curva dei contagi-dichiara Pullara- ha indotto il governatore Nello Musumeci a porre rimedio firmando di suo pugno una nuova ordinanza che pone nuove restrizioni sui migranti. Con la nuova ordinanza viene disposto lo sgombero immediato di tutti gli hotspot e i centri di accoglienza. Inoltre -continua Pullara-tutti i migranti devono essere trasferiti e ricollocati in altre strutture fuori dal territorio della regione siciliana non essendo possibile garantire la permanenza nell’isola nel rispetto delle misure sanitarie di prevenzione del contagio. Sono favorevole e sostengo la scelta del presidente Musumeci.

Al fine di garantire e tutelare la salute e l’incolumità pubblica è fatto divieto di ingresso, transito e sosta nel territorio della regione Siciliana da parte di ogni migrante che raggiunga le coste siciliane con imbarcazioni di grandi e piccole dimensioni. La Sicilia-aggiunge Pullara-vive uno stato di emergenza da mesi a causa dei ripetuti sbarchi,delle fughe e non da ultimo i casi di Covid interni ai centri di accoglienza. Il Presidente Musumeci è la più alta carica istituzionale siciliana in tema di sanità e fa’ bene a predisporre queste misure urgenti. Speriamo che con queste nuove restrizioni -conclude Pullara-sia assicurato il ritorno alla normalità. Occorre ripristinare la legalità “