Siamo orgogliosi di aver sostenuto il grande successo del musical “Signori, si parte!”, andato in scena al Teatro Nazionale di Milano.

Per EgoGreen è stato un piacere affiancare la compagnia “Noi per…”, composta da genitori, docenti ed ex allievi del Collegio San Carlo, in un progetto che unisce talento, passione e impegno sociale.

Ambientato su una nave da crociera negli anni Venti, lo spettacolo ha conquistato il pubblico con un racconto ironico e romantico, fatto di incontri inaspettati, amori che ritornano e colpi di scena, accompagnati da numeri musicali che spaziano dai grandi classici a reinterpretazioni in chiave swing.

Un’iniziativa dal valore ancora più significativo perché parte del ricavato della serata è stata devoluta al progetto di Caritas Ambrosiana a sostegno dell’emergenza in Sudan.

Sul palco anche una rappresentanza della famiglia EgoGreen: tra i protagonisti Valentina Giavarini, parte del nostro team e figlia del Presidente Marcello Giavarini, con la partecipazione nel corpo di ballo della moglie.

Sostenere iniziative come questa significa per noi investire nella cultura, nelle persone e in un futuro più consapevole.