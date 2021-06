Pubblicità

Manca personale per garantire le aperture quotidiane di Museo, Stagnone Pontillo e Castel Sant’Angelo. La denuncia via social è di Fabio Amato dell’associazione archeologica Finziade.

“Sono cosciente che ancora tanto deve essere fatto. Il personale di custodia regionale non è sufficiente a garantire l’apertura dei tre siti (museo, Castello e Stagnone). Il personale comunale, che inizialmente era stato messo a disposizione a supporto di quello regionale, non è stato confermato dal Sindaco. Se dovesse permanere questa situazione di incertezza quest’estate sarà difficile da gestire. Un passo indietro dell’amministrazione che ha spiazzato un po’ tutti e adesso bisognerà correre ai ripari in fretta e furia per non vanificare gli sforzi del consiglio del Parco Archeologico che sin dall’insediamento considera Licata uno dei principali attrattori culturali della Provincia di Agrigento”.