Che paura i mostri e i fantasmi! Ne sanno qualcosa anche gli antichi che spesso raffiguravano nei loro manufatti maschere paurose, la morte e i dannati condannati in una sorta di limbo perché senza sepoltura. Il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento domenica 29 ottobre alle 16 al Museo Pietro Griffo propone “La porta della paura” un’attività creativa rivolta al pubblico dei giovanissimi d’età compresa tra 6 e 12 anni. Un laboratorio che permetterà di apprendere ascoltando, guardando e colorando, ma al tempo stesso narrando. Il filo conduttore dell’esperienza sarà una delle emozioni che accomuna i bambini di ieri e di oggi fin dagli albori dell’umanità, ovvero la paura. Paura verso ciò che non si conosce o non si è in grado di spiegare. L’archeologo guiderà i giovani esploratori tra le teche del Museo Archeologico alla ricerca di figure paurose riportate sui reperti antichi. Dopo aver affrontato il tema delle paure che si celano dietro le mostruose figure mitologiche dell’antichità, ciascun bambino darà libero sfogo alla propria immaginazione portando a compimento un lavoretto basato sulla sua personale creatività narrativa per immagini.

Al termine, ciascun partecipante riceverà un omaggio “dolce” legato alle feste tradizionali di questo periodo.