Sabato 24 Giugno alle ore 19, il Rotary Club Licata posa “la prima pietra” per rendere il museo archeologico di Licata plesso Badia fruibili dalle persone non vedenti.

Congiuntamente con gli sponsor, il Bar Caffuccino, la società Master Fruit e il Mastro Fabbro Ettore La Rocca, sarà donata la prima mappa tattile per non vedenti con il titolo, “Il territorio di Licata in età preistoria”.

La mappa consentirà, tramite la lettura della scrittura Braille, oltre che individuare l’estensione del territorio licatese, determinare anche i luoghi dei ritrovamenti dei reperti archeologici.

Il progetto è stato ideato dal Rotary Club Licata nell’ambito dei progetti DEI (Diversità, Equità e Inclusione) del Distretto 2110 Rotary Sicilia Malta.