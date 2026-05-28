Le classi ID e IC dell’ I.c. ‘Francesco Giorgio’ di Licata, nell’ambito del progetto interdisciplinare “C’è tutto un mondo attorno a me” hanno effettuato un’uscita didattica sul territorio, a conclusione dello studio delle varie epoche previste dal programma di Storia, e a supporto di quanto studiato di Geografia, relativamente alla Sicilia: dal libro alla realtà.

È stata una Magnifica Avventura, impreziosita dalla presenza di una guida appassionata, competente e protagonista attiva della vita culturale del nostro territorio, la Prof.ssa Vitalba Sorriso, che con professionalità ed empatia coinvolgente ha dato voce a reperti di epoche remote, rendendo l’apprendimento un momento di crescita e arricchimento.

Oggi gli alunni hanno avuto modo di apprezzare la storia della nostra terra, di cogliere il passato scolpito nelle ceramiche, nei marmi, nei reperti esposti nel Museo della Badia.

L’Attività di scoperta del territorio è stata promossa dai Professori G. Lombardo e Guido Cellura ed accolta e supportata dalla Dirigente Prof.ssa Rosaria Decaro.