Intitolazione Museo, un intervento del gruppo consiliare Restart-Movimento 5 Stelle.

Desideriamo esprimere il nostro profondo disappunto riguardo alla recente proposta della Commissione Toponomastica di intitolare il Museo Archeologico di Licata al Professor Francesco La Torre.

Pur riconoscendo e apprezzando l’eminente figura del Professor La Torre, docente di archeologia presso l’Università di Messina, e il suo indubbio contributo al campo dell’archeologia, riteniamo che questa decisione manchi di sensibilità nei confronti di coloro che hanno reso possibile l’esistenza stessa del museo.

Il Museo Archeologico di Licata non è nato da un singolo sforzo, per quanto autorevole; ma rappresenta il frutto del lavoro instancabile, della dedizione, della passione e del volontariato di numerosi cittadini licatesi. Sono state queste persone, spesso nell’ombra e senza alcuna aspettativa di riconoscimento, a dedicare tempo, energie e risorse alla raccolta, alla conservazione ed alla valorizzazione del patrimonio archeologico della nostra città. La loro opera è stata fondamentale per la costituzione e lo sviluppo del museo.

Intitolare il museo a un professionista esterno, per quanto stimato, rischia di oscurare il contributo inestimabile di questi nostri illustri concittadini. Sarebbe un gesto di gratitudine e di giusto riconoscimento dare il nome del museo a uno di quei tanti licatesi che, con il loro impegno disinteressato, hanno concretamente contribuito alla sua nascita e al suo mantenimento.

Confidiamo che la Commissione Toponomastica possa riconsiderare questa decisione, privilegiando l’intitolazione ad una figura che rappresenti la vera essenza e l’origine di questa istituzione culturale così importante per Licata.

Fabio Amato, Daniele Cammilleri, Elisa Cigna, Viviana Dainotto, Eusebio Vicari