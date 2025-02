Il 19 febbraio alle ore 11,00 al Mudia Museo Diocesano Agrigento saranno presentate le applicazioni e i nuovi strumenti per l’abbattimento della barriere cognitive per la conoscenza della Cattedrale, delle opere del Museo Diocesano e della Chiesa S. Maria dei Greci costruita sul tempio greco. Nuove App, AI, strumentazioni digitali permetteranno una visita con due aspetti fondamentali: un’importante storia da raccontare e straordinari luoghi in cui mettere in vita questo racconto. Il percorso si avvale di una varietà di nuovi elementi – mezzi di comunicazione elettronici ed interattivi che hanno il compito di coinvolgere il visitatore in prima persona trasformandolo in un io narrante, che decide in che modo, dove e quando venire a conoscenza delle informazioni in relazione tra la storia della cattedrale e il Museo e la Chiesa S. Maria dei Greci costruita sul tempio.

L’abbattimento della barriere fisiche permetterà a tutti l’accesso al Giardino del Museo, nessuno escluso, tutti potranno godere della bellezza.