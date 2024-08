Pubblicità

Sit-in in Piazza Elena. Ad annunciarlo, per questa sera alle ore 19, è il movimento Log-in.

Venerdì 23 agosto scendiamo in piazza per protestare contro le varie scelte politiche del Governo, e delle amministrazioni regionali e locali che stanno mettendo in ginocchio il nostro paese. Avremo modo di parlare del tema acqua, di come la nostra città stia subendo il fallimento del sistema privato, con una gestione mafiosa che ci ha privati di un servizio essenziale. Sappiamo quali possono essere le soluzioni, e le porteremo in piazza, sapendo che misure straordinarie come un dissalatore restano emergenziali e devono avere la garanzia di una gestione pubblica senza speculazione, ma soprattutto devono essere accompagnate da misure strutturali come gli investimenti nella rete idrica. Porteremo in piazza anche il tema dell’autonomia differenziata, permettendo di firmare per il referendum abrogativo dell’ennesima riforma di un Governo che vuole mettere in ginocchio il Sud e la nostra città a favore del Nord e della grande imprenditoria, e a questo proposito la complicità delle forze poltiche che amministrano questo paese è vergognosa e irrispettosa del voto di chi ha scelto questa classe poltiica, che sta dimostrando di non rappresentare i suoi cittadini. A questo tema aggiungeremo del materiale informativo sul prossimo referendum costituzionale che vorrebbe stravolgere le istituzioni di questo paese, riducendo la democrazia e centralizzando sul governo e sul Premier un enorme potere, per poter governare sempre più incontrasti e senza opposizioni.

Ci troverete in piazza Elena dalle 19, vi invitiamo a portare un bidoncino di acqua, anche vuoto, amico di tanti licatesi in questa calda estate senza acqua, per ricordare all’amministrazione cosa abbiamo dovuto vivere negli ultimi 3 mesi.

Movimento Log.in