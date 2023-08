Pubblicità

Per mezzo di un’ordinanza sindacale sono stati rimodulati gli orari per la diffusione sonora nelle zone balneari della costa licatese. Il prolungamento dell’orario tiene conto delle esigenze manifestate dai gestori degli stabilimenti dove vengono organizzate serate musicali e danzanti. La deroga sarà in vigore fino al prossimo 3 Settembre e prevede che si possa prevedere l’intrattenimento musicale fino alle ore 3 del mattino.

Due ulteriori deroghe riguardano poi le serate del 10 e del 14 Agosto: in questi due casi sarà possibile infatti fare musica fino alle 4 del mattino.