Nella serata di ieri la Guardia Costiera di Licata è stata impegnata in diverse attività operative a tutela della vita umana e dell’ambiente marino.

È stato portato in salvo un marittimo di nazionalità montenegrina che si trovava a bordo di una nave mercantile in transito nel canale di Sicilia a circa 20 miglia da Gela. L’uomo aveva subito una grave frattura scomposta alla gamba destra che rendeva necessario l’immediato ricovero presso una struttura ospedaliera.

Pertanto, ricevuta la segnalazione dal comando di bordo, la Direzione Marittima di Palermo ha prontamente impiegato la motovedetta CP 853 della Guardia Costiera di Licata che, nonostante le difficili condizioni del mare, ha effettuato la procedura di trasbordo denominata Medevac, consistente in specifiche manovre operative sotto indicazioni di personale sanitario. Dopo aver preso a bordo in sicurezza il malcapitato, quindi, lo stesso è stato condotto presso il porto di Licata, dove è stato affidato al 118 per il successivo trasporto in ospedale.

Contestualmente, la sala operativa della Guardia Costiera di Licata riceveva una segnalazione inerente un’unità da pesca ormeggiata presso la banchina commerciale del porto di Licata in procinto di affondare. È stato immediatamente disposto l’intervento di personale dipendente e richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, che intervenuti sul posto tempestivamente, hanno aspirato l’ingente quantità di acqua imbarcata dall’unità e risolto la problematica tecnica. È stato così scongiuratol’affondamento della barca ed evitato un probabile inquinamento del mare.

Ancora una volta, quindi, la Guardia Costiera si pone come punto di riferimento della salvaguardia della vita umana in mare e della protezione dell’ambiente marino-costiero, al servizio della collettività e per il bene di un intero territorio.