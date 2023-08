Pubblicità

Si chiamano Erika Zamberlan, Fabiano Cesarini, Lorenzo Iob e Riccardo Battistoni. E hanno deciso di compiere la traversata dell’Italia a bordo di 3 MotoApe. Sono partiti lo scorso 6 Agosto dal punto più a Nord del Friuli, il valico di Coccau, e arriveranno a Pachino in provincia di Siracusa. I 4 giovani fanno parte del Club Apisti Friulani Tuning e – dopo aver attraversato praticamente tutta Italia – nel loro tragitto verso la provincia di Siracusa hanno fatto tappa intermedia a Licata dove hanno scattato foto in vari posti come ad esempio davanti all’ormai iconica scritta “I love Licata” di Piazza Progresso, prima di recarsi anche nelle zone costiere.