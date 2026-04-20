La grande moto d’acqua sbarca a Licata. La nostra città – nel week end compreso tra il 24 e il 26 aprile – ospiterà infatti la prima tappa del Campionato italiano moto d’acqua. Il “Gran Premio Città di Licata” si disputerà al porto turistico Marina Cala del Sole.
Ma non ci saranno solo le gare, di cui riferiamo con un servizio a parte. La tre giorni prevede infatti una serie di eventi collaterali: sabato 25 dalle 20,30 è infatti prevista una degustazione di prodotti tipici locali accompagnata da una live music a cura dei One Way. Domenica 26, alle ore 19,30 a conclusione delle gare di moto d’acqua, il nuovo parcheggio di corso Argentina ospiterà uno spettacolo equestre a cura dell’Asd Scuderia Vella.