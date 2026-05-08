Una delegazione di 7 piloti in partenza questa mattina alle prime ore dell’alba direzione Otranto per la seconda tappa del campionato nazionale di moto d’acqua in programma sabato 9 e domenica 10 maggio.
Questi i piloti che compongono la delegazione licatese che gareggerà in Puglia.
Massaro Angelo
Alessandro Spiteri
Giuseppe Cremona
Danny Tilocca
Vincenzo Cammilleri
Lorenzo Esposito
Stefano Timineri
La seconda tappa del Campionato Italiano Moto d’Acqua 2026 si svolge a Otranto (LE) dall’8 al 10 maggio 2026.
Per seguire la diretta o gli aggiornamenti in tempo reale, si consiglia di monitorare i canali social del Comune di Otranto o le dirette video su Facebook e il sito ufficiale della FIM.